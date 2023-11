SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou, na noite deste domingo (19), o gabarito da primeira fase do vestibular que dá acesso à USP (Universidade de São Paulo).

O gabarito e as diferentes provas podem ser acessados em:

Gabarito (https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2024_gabarito_primeira_fase.pdf)

Provas:

- V: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2024_primeira_fase_prova_V.pdf

- K: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2024_primeira_fase_prova_K.pdf

- Q: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2024_primeira_fase_prova_Q.pdf

- X: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2024_primeira_fase_prova_X.pdf

- Z: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2024_primeira_fase_prova_Z.pdf

A prova foi realizada na tarde deste domingo. Segundo a Fundação Universitária para o Vestibular, entre os mais de 110 mil inscritos, houve uma abstenção de 8,68%. No ano passado, a abstenção chegou a 13,8%.

Professores de cursos preparatórios destacaram o fato de a prova não ter sido dividida em blocos de disciplinas. "Não importa do que é a questão, importa que o aluno esteja preparada", diz Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora pedagógica do Objetivo.

Antunes também destaca a interdisciplinaridade da prova.

A abrangência neste ano foi bastante compatível com anos anteriores, segundo Ségio Paganim, diretor do Curso Anglo. Para Paganim, o nível de dificuldade se manteve alinhado ao de anos anteriores, com adição de algumas novidades.

"Como inserção de questão de arte, pouca conta em químico e uma prova de física um pouco mais fácil", diz Paganim.

Gilberto Alvarez, diretor do Cursinho da Poli, diz que a prova deste domingo seguiu o padrão do ano passado. Ele a classifica como direta.

Alvarez também destaca a coincidência entre uma das questões da prova e o tema da redação do Enem deste ano: trabalho do cuidado. "Mostra a importância do tema, uma vez que a prova da Fuvest, muito provavelmente, foi elaborada até julho", afirma Alvarez.