SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O monitoramento de chuvas no estado de São Paulo deve ser reforçado com a instalação, até o fim do ano, de um radar meteorológico em Ilhabela, no litoral norte paulista. O equipamento foi entregue no último sábado (18) e faz parte de um pacote de medidas anunciadas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) após a tragédia na região no começo deste ano.

Entre as promessas estão sirenes de alerta para São Sebastião, e depois para Guarujá, na Baixada Santista, e Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A licitação terminou no mês passado, com a assinatura do contrato, e o prazo para instalação é de até 120 dias --fevereiro do ano que vem.

O equipamento custou R$ 10 milhões e vai melhorar as previsões com uma antena de 1,80 m, que alcança 120 km a partir da base no litoral, em Ilhabela, no nível do mar.

Isso porque, atualmente, o monitoramento é feito por um equipamento em Salesópolis, a 100 km dali, em uma região de planalto.

As frentes frias, que também levam nuvens e instabilidade, podem chegar a São Paulo pelos estados do sul ou pelo litoral. Radares permitem analisar a intensidade das chuvas, se elas vão aumentar ou diminuir, e se devem ser emitidos alertas à população.

O equipamento foi montado no Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp, em São Vicente. Técnicos e alunos da universidade serão treinados para a operação e para a transmissão de dados para a Defesa Civil do estado.

O radar também será usado em pesquisas, segundo o governo, em cooperação com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Faculdade de Ciências da Unesp, no campus de Bauru.

Segundo a Defesa Civil, outros oito radares meteorológicos devem ser adquiridos e instalados para reforçar a cobertura em todo o estado.