SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As ruas de Porto Alegre (RS) foram tomadas pela água do Guaíba após uma das comportas vazar na noite desta segunda-feira (20).

O nível do Guaíba chegou a 3,45 metros às 7h15 de hoje, enquanto a cota de inundação é de 3 metros e a de alerta é 2,5 metros, segundo a Defesa Civil.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou nesta segunda-feira que as comportas foram fechadas, já que o nível da água havia chegado a 2,93 metros. "Em função do alto nível de chuva nas cabeceiras e rios que desaguam no Guaíba, determinamos o fechamento preventivo".

Em vídeos publicados nas redes sociais, são mostradas ruas tomadas pela água e bueiros jorrando. Veja:

DANOS DAS CHUVAS NO RIO GRANDE DO SUL

Rio Grande do Sul vem sofrendo com vendavais, alagamentos, enxurradas e soterramentos. Desde 13 de novembro, quatro pessoas morreram e 63 ficaram feridas por causa das catástrofes.

3.737 pessoas foram desabrigadas até a madrugada de hoje. Na área mais afetada pelas enchentes, o vale do rio Taquari, na região central do estado, foram abertos 35 abrigos públicos em 10 municípios, segundo a Defesa Civil.

O Rio Grande do Sul soma ainda 13.264 desalojados. São pessoas que também tiveram que deixar suas casas, mas não precisam de abrigo público por poderem ficar com parentes ou amigos.

No estado, 158 prefeituras reportaram danos à Defesa Civil.

Bloqueios em rodovia. São 20 totais ou parciais devido a quedas de barreira ou erosão do asfalto no Rio Grande do Sul.