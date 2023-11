RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Pernambuco deteve policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) envolvidos na ação policial que deixou dois homens mortos na noite da segunda-feira (21), no Recife. A corporação não informou quando ocorreram as detenções.

A reportagem apurou que nove policiais foram detidos. A ação policial aconteceu na comunidade do Detran, por volta das 19h, no bairro da Iputinga, zona oeste da capital pernambucana.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança do local. As imagens mostram o momento em que os policiais abrem o portão de uma casa e entram na residência. Minutos depois, eles saem do imóvel com um corpo em um lençol. Os corpos retirados foram colocados na viatura da polícia.

Os dois homens, de 28 e 31 anos de idade, foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiram.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou ocorrência de tráfico de entorpecentes, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de intervenção policial.

"Segundo relatos, as vítimas fatais estariam em uma comunidade no bairro da Iputinga, com armas de fogo e entorpecentes, quando foram abordados pelo efetivo local. Houve troca de tiros entre as vítimas e o efetivo policial", diz nota da Polícia Civil. O caso é investigado pela corporação.

A Polícia Militar disse que houve um confronto entre os homens e os policiais. Segundo a corporação, foram apreendidos 527 gramas de maconha, 150 pedras de crack, dois revólveres calibre .38 e 12 munições com os homens que morreram.

Após serem detidos, os dois policiais foram ouvidos pela Diretoria de Polícia Judiciária Militar. Após a oitiva, a PM irá definir se houve quebra dos protocolos policiais.

Na noite da segunda, moradores da comunidade fizeram um protesto na BR-101, no Recife. Eles queimaram pneus e entulhos na manifestação.

MORTES POR POLICIAIS

Todos os mortos pela polícia no Recife em 2022 eram negros, assim como em 2021. Ao todo, foram 91 vítimas do Estado no ano passado, e 61 delas tinham entre 12 e 29 anos. A vítima mais jovem foi uma criança de 6 anos, e a mais velha, um idoso de 75 anos.

Além da capital, as mortes de pessoas negras por policiais também foram a totalidade em outras três cidades pernambucanas: Igarassu (7 óbitos), Olinda (6 óbitos) e Cabo de Santo Agostinho (5 óbitos). Negros representam 65% da população do estado, mas representam 89,6% das pessoas mortas por forças de segurança estaduais.