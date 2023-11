SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um suspeito de participar da morte do sargento aposentado Gerson Antunes Lima, em São Vicente, no litoral paulista, foi preso na noite de segunda-feira (20).

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi detido por policiais militares. A prisão ocorreu na esquina da Rua Jacob Emerick, com a rua Tibiriça, também em São Vicente.

Os PMs patrulhavam a região quando perceberam que o homem ficou nervoso e tentou fugir ao ver os agentes. Durante a abordagem, segundo a polícia, foi verificado um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ele foi levado para a delegacia.

Um primeiro homem que teria participado do crime já havia sido preso em setembro, 17 dias depois do crime. Já um segundo suspeito morreu baleado após atirar contra policiais em outubro.

RELEMBRE O CASO

O policial aposentado foi abordado pelos suspeitos enquanto varria a rua. Os autores dos disparos estavam em duas motos e fugiram. O crime ocorreu na Rua Juarez Távora, na Cidade Náutica, região periférica de São Vicente, em setembro.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver quatro homens, em duas motos, surgindo na porta da casa de Lima.

O vídeo mostra que um deles desembarcou já atirando contra o PM aposentado. Segundo a PM, o policial aposentado chegou a ser levado ao pronto-socorro do Hospital do Vicentino, no bairro Vila São Jorge, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu identificar os autores. O caso foi registrado como captura de procurado na Delegacia de Polícia de São Vicente.

O sargento estava aposentado desde 2019. Ele é o oitavo policial militar morto na Baixada Santista desde janeiro, segundo a SSP-SP. À época do crime, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, lamentou a morte nas redes sociais. "Vamos atrás dos responsáveis por esses ataques a policiais", escreveu.