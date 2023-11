CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Vítima das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, Zuleica Maia, 46, começou a ver a água do rio Jacuí subindo dentro da própria casa na segunda (20). "Como choveu muito em Lajeado e Estrela, a água desce toda para nós", diz ela, que é moradora de Eldorado do Sul (a 52 km de Porto Alegre).

A tempestade começou na última quarta (15), e já deixou ao menos cinco pessoas mortas no estado, além de mlihares de afetados. Em Eldorado do Sul, a prefeitura precisou suspender aulas em algumas escolas e fechar seis unidades de saúde por causa das enchentes.

Zuleica mora no bairro Chácara e diz que já viu outras cheias, mas que é a primeira vez que a água entra dentro de casa, onde mora com duas filhas, a mãe e uma amiga. "Minha vida toda agora em uma chave de casa, carteira, celular e um carregador", diz.

Ainda na segunda, ela suspendeu alguns móveis, que ficaram apoiados em tijolos, e deixou a casa. Tirou a família com ajuda de um pequeno barco. Elas foram para a casa de uma irmã, no bairro Santa Rita. À noite, voltou sozinha para ver como estava a situação.

"Fiquei até meia-noite lá, mas tinha até sapo na água dentro de casa. Saí e fui para casa de uma pessoa que ofereceu ajuda. Dormi num colchão até as 5h. E voltei para casa de novo. Como não tinha o que fazer, vim trabalhar", conta.

Maia diz que manteve a rotina de trabalho, com dois empregos. De segunda a sexta, trabalha em Porto Alegre, em um atacado. Nos finais de semana, trabalha em uma loja de chocolates em Eldorado.

Ela afirma que está "cansada fisicamente e psicologicamente" e que encontra força nas filhas.

Segundo balanço divulgado pelo governo gaúcho no final da tarde desta terça (21), o estado tem 28.314 pessoas fora de suas casas --são 3.351 desabrigados (dependem de abrigos públicos) e 24.963 desalojados (podem ir para a casa de conhecidos).

A quinta morte foi confirmada também nesta terça. A vítima é uma mulher de 67 anos. Segundo a Defesa Civil, ela foi encontrada morta por familiares em uma casa alagada em Eldorado do Sul.

A quarta morte ocorreu no domingo (19) em Giruá (a 470 km de Porto Alegre). Uma mulher foi atingida por uma microexplosão e morreu na hora. Outra morte foi registrada em Vila Flores (a 185 km de Porto Alegre) -um homem que teve o carro arrastado pela correnteza.

No sábado (18), o governo estadual havia confirmado duas mortes em Gramado (a 104 km de Porto Alegre). Segundo a prefeitura do município, Elisabeta Maria Benisch Ponath, 51, e Lidowina Lehnen, 86, morreram soterradas após o desabamento da casa onde viviam.

Segundo a Defesa Civil estadual, entre quarta (15) e terça (21), 177 cidades registraram algum tipo de ocorrência relacionada às chuvas.