- EBC lança série “Brasil Negro” em suas redes sociais

“Começo a ver quando me param pensando, que eu com terno, que eu sou um funcionário da segurança. Que eu não estou lá organizando, por exemplo, um evento, uma palestra. Então você começa a sentir isso, sendo barrado e confundido com outros cargos que não sejam cargos esses cargos de poder, de expressividade e de prestígio”.

Esse é Francisco Leite, professor em ciência da comunicação e autor de livros que contribuem para pensar as questões da comunicação e anti opressão de gênero e sexualidade.

Homem negro nascido em Pernambuco e filho de mãe retirante, Francisco é um dos retratados pela nova série “Brasil Negro - Consciências de um país em construção”, produzida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ela vai apresentar personalidades negras com importante papel na formação, difusão, luta e protagonismo das culturas e identidades negras do Brasil.

A jornalista e coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Nilza Valéria Zacarias, também compartilha suas ideias e experiências nessa produção.

“O Estado, para mim, tem que proteger todas essas liberdades, proteger a escolha de que cada cidadão escolhe a sua religiosidade ou não ter uma religiosidade e jamais de forma alguma, interferir em qualquer religiosidade”.

A série pode ser vista nas redes dos veículos EBC.

Tags:

Brasil Negro | Dia da Consciência Negra | Direitos Humanos | EBC