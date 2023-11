SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acordo para trégua de 4 dias em Gaza, Lula prevê problemas políticos na América do Sul, vestibular da USP terá obras só de mulheres e outras notícias para começar esta quarta-feira (22).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel e Hamas selam acordo para trocar reféns por presos e trégua de 4 dias. Trato mediado pelo Qatar determina pausa no conflito iniciado em 7 de outubro.

ARGENTINA

Bolsa argentina dispara 20%, e dólar 'blue' sobe a 1.000 pesos após vitória de Milei. Salto da moeda ficou dentro do esperado depois de congelamento de parte do mercado informal pré-eleições.

Clima de incerteza domina 'rua do dólar' na Argentina.

GOVERNO LULA

Lula afirma haver 'algumas confusões' na América do Sul e prevê problemas políticos. Não tenho de gostar do presidente de Chile, Argentina e Venezuela, diz petista após vitória de Milei.

MERCADO

'Rodovia da Morte' não recebe propostas, e governo tem mais um leilão frustrado. Concessão da BR-381, entre BH e Governador Valadares, estava marcada para sexta (24) e deve ser adiada para 2024.

POLÍTICA

Emenda de Juscelino Filho pagou empresa que PF diz ser do próprio ministro de Lula. OUTRO LADO: Defesa de titular das Comunicações diz que ilação é absurda e nega proveito pessoal com verba pública no período em que era parlamentar.

MAIS MÉDICOS

Mais Médicos retorna com recorde de inscritos e mudança de perfil. Maior formação já realizada pelo programa tem maioria de graduados no Paraguai; cubanos são apenas dois.

STF

PEC que interfere no STF é adiada no Senado por receio de derrota. Parlamentares reclamam de falta de quórum, e oposição diz que houve pressão de ministros do Supremo.

MORTE NA PAPUDA

Médica de réu do 8/1 alertou para risco de morte na prisão. Ela pediu agilidade na 'resolução do processo legal' para evitar agravamento de problemas de saúde; preso veio a óbito e Alexandre de Moraes determinou apuração.

Réu pelo 8/1 morto na Papuda afirmou sofrer desmaios e falta de ar.

LIVROS

USP muda lista de livros do vestibular e terá obras só de mulheres pela 1ª vez na história. Novidades na Fuvest valem a partir da seleção para 2026; Machado de Assis, tradição na prova, fica de fora até 2029.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Briga entre torcedores atrasa início de Brasil x Argentina no Maracanã. Pelo menos oito pessoas são presas de acordo com informações da PM.

RIO DE JANEIRO

Dez anos depois, Paes anuncia novo plano de internação involuntária de usuários de drogas. Nesta modalidade, médico autoriza a internação após pedido da família; prefeitura também se prepara para internação compulsória, que depende da Justiça.

GOVERNO LULA

Lula concede a Janja a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco. Primeira-dama é homenageada com título ao lado de autoridades e de Lu Alckmin; Michelle Bolsonaro recebeu medalha em 2021.

TELEVISÃO

Morre Elaine Santos, jornalista do Canção Nova, que estava grávida, aos 38. Apresentadora, que trabalhava na emissora há 15 anos, estava na 23ª semana de gestação; bebê também morreu.

MÚSICA

Família de Ana Benevides nega contato de Taylor Swift. Imprensa americana diz que equipe da cantora, a seu mando, prestou apoio nesta terça (21), e que ela está arrasada.