SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo Lula publicou nesta quarta-feira (22) uma portaria que obriga a distribuição gratuita de água em eventos após a morte de uma fã da cantora Taylor Swift.

A portaria define que a organização do evento deve permitir a entrada de garrafas de água de uso pessoal. Durante a passagem de Taylor Swift no Rio, muitos fãs reclamaram que a T4F, empresa responsável pelo evento, barrou a entrada de garrafas de plástico no estádio.

Segundo o texto, a organizadora do evento também deve distribuir água gratuitamente ou disponibilizar bebedouros em locais de fácil acesso. A venda de água mineral nos eventos continua liberada, mas os órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor devem fiscalizar os preços para evitar cobrança abusiva.

Também fica estabelecido que o evento deve oferecer a estrutura necessária para o resgate de pessoas que tiverem algum problema de saúde. A medida foi adotada após a morte de Ana Benevides, que morreu após passar mal durante o show de Taylor Swift, que aconteceu em um dos dias mais quentes do ano no Rio de Janeiro.

A medida da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) começa a valer no sábado (25) e tem validade de 120 dias. A portaria foi publicada na edição desta quarta do DOU (Diário Oficial da União).