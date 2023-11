SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltando pouco mais de dois meses para o Carnaval 2024, a venda dos ingressos para as arquibancadas da Sapucaí, no Rio de Janeiro, começam nesta quinta-feira (23), a partir das 10h pela plataforma Ticketmaster.

No mesmo dia, acontecem também as vendas das cadeiras individuais. Pela primeira vez, o pagamento poderá ser feito via PIX, assim como as outras formas por meio de cartões de crédito.

Os preços variam entre R$ 95 e R$ 350. Não haverá cobrança de taxas de serviço.

Para os desfiles de domingo e segunda-feira, só serão vendidos quatro ingressos por CPF para cada dia. Já para desfile das Campeãs será possível ser vendido até 10 ingressos por CPF.

Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), os ingressos serão totalmente digitais, com uma tecnologia própria que protege o consumidor de possíveis fraudes.