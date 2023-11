SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chuvas fortes voltam nesta quarta-feira (22) ao Rio Grande do Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia).

A previsão para esta quarta indica temporais com ventos acima de 70 km/h com forte chuva. Elas podem ser acompanhadas de raios, rajados de ventos, trovoadas e granizo.

A partir de amanhã, o tempo volta a ficar seco no Rio Grande do Sul. A chuva e os temporais se deslocarão para o norte de Santa Catarina e Paraná.

O número de pessoas desabrigadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul passou de 28 mil, conforme informou a Defesa Civil do estado ontem. Destas, 24.963 estão desalojadas e 3.351 estão em abrigos públicos.

177 cidades foram atingidas no Estado e mais de 180 eventos adversos devido às chuvas foram registrados.