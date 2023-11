SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da Azul bateu a cauda na pista ao pousar no aeroporto Internacional Gilberto Freyre - Guararapes, no Recife.

O incidente é conhecido como tail strike (batida com a cauda, em tradução livre). Isso aconteceu quando o nariz do avião está inclinado para cima em um ângulo muito elevado.

A Azul informou que ninguém se feriu e que "a parada do equipamento ocorreu normalmente": "Em seguida, todos os clientes desembarcaram em total segurança e sem qualquer tipo de intercorrência", diz a nota da empresa.

Uma gravação do momento do pouso mostra quando o avião aproxima da pista, e a cauda encosta no chão, levantando fumaça e dando uma pequena faísca. O voo AD2737 fazia a rota Aracaju-Recife.