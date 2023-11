SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a críticas de fãs estrangeiros de Taylor Swift ao Brasil, pedindo que a estrela cancele suas próximas apresentações no país, um perfil argentino no X (ex-Twitter) dedicado à cantora chamou brasileiros de "macacos" e foi desativado da rede social após denúncias pelo comentário racista.

O fã-clube @TayUpdatesARG fez essa referência em uma postagem não relacionada à "Eras Tour", mas em relação ao jogo entre Brasil e Argentina, disputado nesta terça-feira, no Maracanã. "Messi saiu fora [no jogo, que teve briga entre torcedores, o argentino tirou o time de campo temporariamente]. Orgulho do nosso capitão, a segurança em primeiro lugar. Os macacos não ajudam", diz o texto publicado na noite de terça, em tradução livre.

Em paralelo, fãs de outros países dizem que Taylor estaria sendo maltratada no Brasil e não estaria se sentindo segura. Alguns internautas dizem que os brasileiros não merecem assistir ao show da artista.

Depois que a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na primeira apresentação no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardiorrespiratória, parte do público tem cobrado um posicionamento de Taylor sobre o assunto.

Até agora, porém, a artista não mencionou a morte em sua turnê pelo Brasil e tampouco ofereceu ajuda à família de sua fã, para arcar com as despesas do enterro.

