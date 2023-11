SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esposa e o filho de um trabalhador de 27 anos receberão R$ 950 mil de indenização, após o homem cair de uma torre geradora de energia eólica e morrer.

A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (22) pelo TRT 21ª (Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte). O acordo foi homologado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Mossoró.

O acidente ocorreu em abril de 2022, no Complexo Eólico em Pedro Avelino (RN). O trabalhador, que prestava serviço como ajudante de montagem para a Milventos do Brasil Energia Renovável Eireli, caiu de uma altura de 70 metros.

Na época, o filho da vítima tinha um ano.

Os R$ 950 mil serão pagos em parcela única, por meio de depósito judicial, em até 30 trinta dias após a homologação do acordo.

A reportagem tenta contato com a empresa em que o homem trabalhava. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

"[Embora a vida] não tenha preço, de qualquer forma foi o acordo foi uma reparação para um jovem de 27 anos que deixou uma viúva e um filho", afirmou o Juiz Magno Kleiber Maia, coordenador do Cejusc Mossoró.