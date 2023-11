SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de tantos dias de folga nas últimas semanas, pode ser difícil encarar a realidade de que 2024 terá apenas seis feriados nacionais em dias úteis. Entre esses, dois caem em quartas-feiras, impedindo a emenda para viagens ou descansos prolongados.

Os chamados feriadões vão acontecer no dia da Confraternização Universal, no Carnaval, na Sexta-feira Santa, no Corpus Christi e na Proclamação da República. Dessas datas, Carnaval e Corpus Christi podem ou não ser prolongadas, a depender de decretos regionais e do local de trabalho de cada um -os pontos facultativos.

A diferença em relação a 2023 pode desanimar muitos trabalhadores, mas essa é uma esperança de melhora da economia para o presidente Lula. Em reunião ministerial, ele afirmou que a menor quantidade de feriados em dias úteis no próximo ano vai resultar em uma leve elevação do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil.

CONFIRA A LISTA DE FERIADOS NACIONAIS EM 2024

- 1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira)

- 29 de março: Sexta-Feira Santa (sexta-feira)

- 21 de abril: Tiradentes (domingo)

- 1º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira)

- 30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira)

- 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

- 12 de outubro: Dia de Nossa Sra. Aparecida (sábado)

- 2 de novembro: Finados (sábado)

- 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

- 25 de dezembro: Natal (quarta-feira)