- INSS cria central virtual em Libras com experiência piloto em Maceió

Duas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Maceió, no estado de Alagoas, passaram a disponibilizar nesta quinta-feira (23) o atendimento ao usuário surdo em Língua Brasileira de Sinais (Libras), por meio de uma central virtual. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União , é uma experiência piloto para ampliar a acessibilidade no atendimento e poderá ser expandida a partir de fevereiro de 2024.

O serviço de Atendimento Remoto em Libras (AteliBr) precisa ser agendado pelos beneficiários nas agências Arapiraca e Tabuleiro do Martins, pelo Meu INSS (aplicativo ou site) ou pela Central de Atendimento 135) É necessário que o titular do CPF informado compareça à agência de Previdência Social no dia e hora informados, para acessar o serviço prestado pela Central de Atendimento em Libras (CAL), por videochamada.

O serviço é disponibilizado apenas para tratar de assunto relacionado ao beneficiário surdo ou com deficiência auditiva e tem duração de até 60 minutos, com tolerância de mais 15. Um colaborador será disponibilizado durante o atendimento para fazer a conexão da chamada, digitalização, o envio de documentos e a impressão de protocolos ou outro produto necessário.

A experiência piloto terá duração de 180 dias e passará por avaliação antes de ser implementada definitivamente. A partir de fevereiro de 2024, outras agências do país poderão participar da segunda etapa da experiência.

Atualmente, todas as agências do INSS estão preparadas para receber pessoas surdas, ou com deficiência auditiva, acompanhadas por intérprete ou tradutor de Libras. Em alguns locais também há servidores capacitados para atendimento presencial.

