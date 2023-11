RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A culpa em relação à ingestão de alimentos pode atrapalhar o emagrecimento. Associar o sentimento ruim à comida pode provocar ansiedade e comportamentos compulsivos, além de estimular a busca por medidas compensatórias ineficazes.

É o caso do pepino salpicado com gelatina em pó sem açúcar sugerido pela youtuber Kéfera Buchmann para substituir doces e não fugir da dieta. Sem nenhuma comprovação de que a combinação "exótica" de fato gere saciedade, a influencer afirmou em um vídeo em suas redes sociais que trata-se de uma "estratégia" para lidar com a compulsão alimentar.

Na fala, ela diz ainda que o conjunto inusitado tem "zero caloria, é superdoce e enche barriga".

Profissionais de saúde mental e nutrição, porém, defendem que táticas assim podem ser perigosas no dia a dia.

"A culpa ao alimentar-se pode gerar preocupação exacerbada nas refeições. Algumas pessoas podem achar que deve-se passar a diminuir a quantidade de alimentos ou a pular refeições na tentativa de se adequar a exemplos inadequados expostos na mídia", afirma o médico Fábio Salzano, vice-coordenador do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas de São Paulo.

O psiquiatra reforça que, muitas vezes, as pessoas seguem recomendações feitas por pessoas leigas, sem nenhuma formação adequada na área da saúde e da nutrição, e acabam se deixando levar por erros conceituais sobre o que de fato funciona para emagrecer.

"Os doces podem ser parte de um plano alimentar, mas a quantidade e frequência devem ser adaptadas pelo nutricionista para cada indivíduo, a não ser que haja alguma condição médica. Quando uma pessoa que não tem formação em nutrição ou medicina divulga maneiras de se alimentar, corre-se o risco de pessoas desavisadas tomarem essas opiniões como as únicas a serem realizadas no desejo de mudar hábitos alimentares", diz Salzano.

Sentir culpa por comer, portanto, atrapalha a relação geral com a comida, segundo a nutricionista Daniela Cierro, vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran). "Não é normal sentir culpa ao comer, mas frequentemente observamos essa relação nos processos de emagrecimento."

A nutricionista conta que a associação da comida com algo negativo pode ser desencadeada por diversos fatores, desde escutar falas inadequadas sobre o corpo até ligar certos alimentos a alguma forma de punição.

"O alimento é fundamental à vida e está diretamente relacionado ao campo social, cultural e emocional. O ato de comer gera de forma individual significados que podem produzir boas memórias familiares, assim como sensações não prazerosas, que podem levar a sentimentos como a culpa", avalia Cierro.

Cierro diz que emoções negativas interferem de modo significativo na motivação e na vontade de comer, podendo o ato ser visto inclusive como um alívio de sofrimento.

Sobre a receita e a fala da youtuber, Cierro diz que o autodiagnóstico faz com que muita gente espalhe informações erradas sobre tratamentos de transtornos do tipo. "A compulsão alimentar, diagnosticada por um médico, precisa de um tratamento multidisciplinar."

A dica é estar atento a forma que interagimos com o que vai ao nosso prato. "A sugestão de comer um alimento ultraprocessado como a gelatina zero é um desserviço. Dissemina o conceito distorcido de que basta um alimento ter zero calorias para ser saudável", diz Cierro.

Antes de escolher o melhor alimento, portanto, a pessoa deve ler os ingredientes da embalagem, verificando se há corantes, aditivos alimentares e edulcorantes, que podem prejudicar mais a saúde que ajudar, segundo a Asbran.

Além disso, no caso do pepino com gelatina, o substituto pode ser um gatilho. "A combinação de sabores do pepino com a gelatina aponta para restrição e punição, o contrário do que precisamos estabelecer para que o indivíduo ressignifique a relação com a comida", afirma.

A base da alimentação deve focar em alimentos in natura e minimamente processados, conforme recomendado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, disponível gratuitamente no site do Ministério da Saúde.

"Alimentos processados e ultraprocessados, por serem palatáveis e práticos, se tornam a base da alimentação. No entanto, eles são ricos em sódio, gordura e açúcar, indo na contramão de uma alimentação saudável", pondera a nutri.

Na hora da dieta, o indivíduo que precisa emagrecer, manter o peso ou mudar os hábitos alimentares deve construir um estilo de alimentação saudável a partir de suas próprias preferências e focando também em ter uma boa hidratação e um sono de boa qualidade. "Conhecimento é libertador. Se você não gosta de alface, tudo bem, existem outras tantas opções, como rúcula, acelga, repolho, entre outros. Porém, afirmar que não gosta de salada porque não come alface é um ponto que precisa ser explorado, partindo para outros alimentos e molhos que acompanham esse prato", diz Cierro.