SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três homens foram presos no aeroporto de Guarulhos (SP) por estarem envolvidos em esquema de troca de bagagem para envio de cocaína ao exterior.

Foram apreendidos 40 quilos da droga. A prisão aconteceu no próprio aeroporto, de onde as malas eram as despachadas, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Foram apreendidos 40 quilos da droga.

O trio foi flagrado pelos policiais após receberem informações sobre uma remessa de droga que chegaria no aeroporto. Para conseguir enviar as drogas ao exterior, os criminosos trocavam a etiqueta de bagagens de passageiros após elas serem despachadas no check-in.

As prisões foram feitas por policiais da 2ª Delegacia DIG (Investigações sobre Estelionato e Contra Fé Pública), que desenvolve um trabalho para identificar e interceptar as tentativas de utilização do esquema no aeroporto de Guarulhos.

CASOS RECENTES

Kátyna e a esposa, a médica veterinária Jeanne Paollin, ficaram mais de um mês presas sob a acusação de tráfico internacional de drogas em um presídio feminino em Frankfurt, na Alemanha;

O casal embarcou dia 4 de março no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino final em Berlim, capital alemã. Elas iam passar 20 dias na Europa, parando em diferentes países.

As etiquetas de identificação das bagagens foram trocadas, em uma escala no aeroporto de Guarulhos e colocadas em duas malas com 20 quilos de cocaína cada, apontam as investigações.

Ahmed Hasan, 37, viajou com a esposa, Malak, e o filho para a Turquia em outubro de 2022 e, de lá, foram para a Líbia. Em maio deste ano, Hasan decidiu ir sozinho à Turquia e, ao chegar no país, foi preso por tráfico de drogas.

As malas com a droga saíram de Guarulhos para a Turquia em 26 de outubro de 2022, dias depois de Hasan ter embarcado, segundo o delegado Felipe Lavareda, da Polícia Federal. "Alguém retirou essa etiqueta, mas, em vez de usar no próprio dia, guardou para usar alguns dias depois no voo onde foi a droga efetivamente".

Os investigadores da Polícia Federal suspeitam da movimentação de um ônibus de transporte de passageiros, já que um veículo sai do aeroporto e só retorna à noite. Uma gravação divulgada pela TV Globo mostra que, às 21h40, esse ônibus vai para um galpão acompanhado de outro veículo, em um local onde não há câmeras de segurança.