SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A delegada Monah Zein, da Polícia Civil de Belo Horizonte, que passou cerca de 28 horas trancada no apartamento depois de atirar contra colegas na tarde de terça (21), foi indiciada por quatro tentativas de homicídio, segundo seu advogado, Leandro Martins.

Ela se entregou no começo da noite de quarta (22) e foi sedada e levada para o CTI (Centro de Terapia Intensiva) de um hospital. Na noite desta quinta (23), recebeu alta do CTI e foi transferida para outro hospital.

Também foi decretada prisão da delegada por tentativa de homicídio e, de acordo com seu advogado, ela deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (24).

Depois de ter a luz e a água de seu apartamento cortadas, Monah Zein abriu a porta e se entregou a colegas da Polícia Civil.

"O gerenciamento de crise demorou mais de um dia, mas graças a Deus foi finalizado profissionalmente e com êxito absoluto, que é sempre a preservação de vidas", disse o delegado Saulo Castro, porta-voz da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo ele, Zein estava com duas armas e atirou contra os colegas. Ninguém se feriu.

"Eu não tenho informação da quantidade de tiros. Mas houve, sim, disparo de arma de fogo por parte da colega em direção aos policiais do grupo tático. Em nenhum momento houve revide por parte da Polícia Civil com armamento letal", acrescentou.

O porta-voz afirmou ainda que a delegada responde a processos na Corregedoria. O advogado da delegada confirmou a informação, mas não detalhes dos processos.

"Nós vamos traçar estratégias e ver quais providências serão tomadas. Aquele ingresso da Polícia Civil [no prédio onde mora a delegada], daquela equipe que estava ali, foi irregular, não tinha ordem legal para que eles estivessem ali. Não tinha cometimento de crime algum por parte da delegada", afirmou Martins.

ENTENDA O CASO

Na tarde de terça-feira (21), a delegada Monah Zein se trancou em seu apartamento depois de efetuar disparos de dentro do imóvel. Colegas tentavam a entrega da arma e a saída da delegada do apartamento.

Equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu ficaram de plantão no condomínio Gran Ventura, localizado no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha.

Segundo informações preliminares, a delegada está de férias, mas, na manhã de terça, usou as redes sociais para desabafar e dizer que não queria voltar a trabalhar.

Colegas da Polícia Civil então foram até o endereço dela, e então ela efetuou os disparos.

O advogado da delegada afirmou que ela é vítima de assédio moral há muito tempo.

Zein chegou a fazer uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, na qual aparece com uma arma na mão junto à porta do apartamento, durante negociação com os policiais, e manda os colegas irem embora.

O advogado Leandro Martins, que representa a delegada, disse que "em especial as servidoras do sexo feminino" são vítimas de assédio moral na polícia.

A Polícia Civil não respondeu sobre as acusações de assédio.