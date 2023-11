SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu adiar a aplicação do Provão Paulista, novo vestibular seriado para universidades do estado de São Paulo, em razão da paralisação de metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp agendada para terça-feira (28).

Matriculados na 3ª série do ensino médio que fariam o teste nos dias 28 e 29. Agora, participarão nos dias 29 e 30 de novembro. Já estudantes da 1ª e 2ª séries, com prova agendada originalmente para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, tiveram os exames transferidos para os dias 1º e 4 de dezembro.

Apesar de a greve no transporte afetar a capital e a região metropolitana, a mudança nas datas do Provão Paulista valem para todos os 645 municípios do estado.

O Provão, em sua primeira edição, é uma espécie de "Enem estadual" e disponibilizará 15.369 vagas para cursos superiores em 2024 nas cinco instituições parceiras: USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Segundo o governo de São Paulo, 1,2 milhão de estudantes estão inscritos para as provas.

A Secretaria da Educação, comandada por Renato Feder, diz lamentar a decisão, mas que a solução encontrada "tem por objetivo não prejudicar os estudantes da rede estadual, que em sua maioria dependem do transporte público".

"Todos os alunos inscritos no Provão Paulista, inclusive os que vierem de outros municípios e estados para a capital, deverão seguir as novas datas estipuladas para a realização das provas", explica a pasta, em nota.