BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia investiga as mortes do casal de chefs de cozinha David Peregrino Capó, 53, e Érica da Silva Santos, 38, ocorridas na sexta (24) em Porto Seguro (BA), onde eram proprietários de um restaurante.

O corpo de David foi encontrado na cozinha do estabelecimento, na localidade conhecida como Ilha dos Ribeirinhos. Já o de Érica estava no quintal. Ambos apresentavam perfurações por arma de fogo, conforme a polícia.

O restaurante tinha acesso exclusivo por embarcações que partem principalmente de cais de Porto Seguro ou do distrito de Arraial D'ajuda, navegando pelo Rio Buranhém.

A corporação informou que realiza oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação dos crimes.

Uma nota de pesar foi publicada nas redes sociais do restaurante.

"É com muita tristeza que comunicamos o falecimento dos nossos queridos Davi e Érica. Sabemos que Davi e Érica eram pessoas muito queridas por todos pelo seu carinho, profissionalismo, amizade e alegria. Para sempre os teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão e saudade", relata o texto.

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Seguro também divulgou nota sobre a morte do casal.

"O casal era reconhecido pela determinação e esforço incansável, tornando-se referências na gastronomia da região", afirma a entidade.

"Neste momento de tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e à equipe do restaurante. Que a memória do Chef David Capó e de sua esposa, parceira e sócia, Érica, perdure como um legado inspirador para todos nós e que todas as respostas dos questionamentos que todos possuem neste momento, sejam esclarecidas", diz a nota.