SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de manifestantes entraram em um prédio com fachada do Ministério da Saúde, na noite deste sábado (25), na Avenida 9 de Julho, em São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada e usou spray de pimenta e gás no grupo formado por mulheres, crianças e homens. O grupo obtinha faixas do movimento Frente de Luta por Moradia (FLM) e alguns cartazes tinham frases como "ocupar não é crime" e "nenhuma mulher sem casa".

As lideranças do grupo alegam que o imóvel estava desocupado. A Polícia Militar e os policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) tentaram dispersá-los. Não houveram feridos.

Os manifestantes saíram do prédio, ocuparam parte da Avenida 9 de julho e, por volta das 23h40, se dispersaram. Segundo a FLM, a PM usou "força repressiva para oprimir famílias que lutam pelo direito à moradia" e afirmou que "enquanto houver gente sem casa, haverá a luta dos trabalhadores sem-teto".