BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Desaparecido desde a quinta (23), o dentista Lucas Maia de Oliveira, 36, foi encontrado morto no sábado (25) dentro do apartamento em que morava no bairro Rio Vermelho, região nobre de Salvador (BA).

Na manhã deste domingo (26), a Polícia Civil informou que o carro do dentista foi localizado na avenida Vasco da Gama, que corta o bairro, e levado para perícia da 1ª Delegacia de Homicídios.

A polícia afirma que realizou oitivas e há novos depoimentos agendados. Imagens de câmeras de segurança do condomínio em que o dentista morava foram solicitadas e serão analisadas.

O corpo de Lucas estava em avançado estado de decomposição. Segundo informações da polícia baiana, o apartamento do dentista foi revirado e saqueado. As causas da morte serão investigadas pelo DPT (Departamento de Polícia Técnica).

O Iappem (Instituto Agenor de Paiva de Pós Graduação), onde Lucas estudava, divulgou nota de pesar.

"É com profunda tristeza que recebemos, neste sábado (25), a notícia do falecimento do dr. Lucas Maia de Oliveira, cirurgião-dentista e aluno de Especialização em Harmonização Orofacial do Iappem", diz o texto.

"Nos solidarizamos com os seus familiares, amigos, pacientes e colegas de trabalho. Que Deus conforte todos os corações neste momento de dor"!, afirma a instituição, na nota.