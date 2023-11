BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado e morto na noite deste sábado (25) durante protesto na Avenida Brasil, na altura de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. A manifestação era em razão da morte de outro homem, ocorrida à tarde, em confronto com a polícia, no bairro Vila Kennedy, também na zona oeste.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio de Janeiro, moradores do bairro atearam fogo em objetos colocados na avenida. Os policiais tentaram negociar para que o protesto fosse realizado às margens da via.

Durante a manifestação, segundo a polícia, tiros foram ouvidos no interior da Vila Kennedy.

"Os disparos foram realizados por homens ligados ao tráfico de drogas local. Cabe informar que não houve revide por parte dos policiais que atuaram na região", afirma a corporação, em nota.

Em seguida, ainda conforme a corporação, agentes que estavam na avenida foram informados que um policial militar de folga foi abordado por um homem na via.

"Ao ser questionado pelos policiais, o militar alegou ter sido vítima de uma tentativa de assalto e que teria efetuado um disparo contra o indivíduo que não resistiu", relatou a PM, na nota. A ocorrência ficou a cargo da 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).

O protesto na Avenida Brasil ocorreu após a morte de um homem na tarde do sábado na Vila Kennedy.

A PM do Rio afirma que policiais militares do 14° BPM (Bangu) realizavam um patrulhamento na Rua Viúva Guerreiro, quando foram atacados a tiros por criminosos.

"Segundo o comando da unidade, houve confronto e logo após a troca de tiros os agentes prenderam um dos envolvidos no ataque à guarnição. Com ele foram apreendidos dois carregadores, um porta carregador e uma quantidade de material entorpecente", relata a PM.

Em seguida, os policiais encontraram um morador ferido no local do confronto, que foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste da capital.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que o homem chegou morto ao hospital.

"Cabe informar que o comando do 14° BPM (Bangu) instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do fato", afirma a corporação, em relação à troca de tiros na Vila Kennedy.