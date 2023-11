SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma vítima e dois assaltantes morreram em uma tentativa de assalto no Morumbi, em São Paulo, neste domingo (26).

Um casal em uma motocicleta de luxo chegava em casa na rua Américo Alves Pereira Filho quando foi abordado. Três homens armados em duas motos anunciaram o assalto.

Um Policial Militar de folga passava no local e reagiu à abordagem, informou o órgão ao UOL. Câmeras de segurança gravaram o momento do ocorrido.

Os três suspeitos da abordagem foram baleados, assim como o piloto da moto.

Um dos assaltantes teve a morte constatada no local e outro morreu no hospital. O terceiro assaltante baleado está internado no Hospital Municipal do Campo Limpo.

O piloto da moto chegou a ser socorrido para o Hospital São Luiz, mas também morreu. O caso foi registrado no 34º DP.

O PM que reagiu ao assalto não ficou ferido. O UOL buscou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber se o caso é investigado e aguarda retorno sobre o assunto. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.