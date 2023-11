SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de pessoas invadiu um prédio para espancar um homem suspeito de agredir a namorada.

Um vídeo mostra o suposto agressor, de camiseta preta, discutindo com um grupo que está na calçada. O caso aconteceu no domingo (26) no bairro Boa Viagem, no Recife.

Cerca de 10 homens escalam o muro do prédio e entram no condomínio para bater no homem. A confusão começou porque ele estaria agredindo a namorada na orla da praia, o que causou revolta.

O homem tenta revidar alguns golpes, mas tropeça e é espancado com socos e chutes. Duas pessoas do condomínio tentam impedir a agressão, mas não conseguem.

Moradores do prédio começam a gritar que a polícia está no local e os agressores se afastam. Eles pulam o muro e vão embora.

A Polícia Civil de Pernambuco diz que investiga uma ocorrência de violência psicológica e ameaça contra a mulher e também a agressão por populares que invadiram o imóvel.

A PM informou que uma equipe do 19º BPM levou o homem agredido por populares à UPA da Imbiribeira e à Delegacia da Mulher para as providências cabíveis.