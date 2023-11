- MEC premia iniciativas de gestão e boas práticas

O Ministério da Educação premia, nesta terça-feira (28), as 12 iniciativas vencedoras do 1º Concurso de Boas Práticas, promovido pela pasta com o objetivo de estimular e reconhecer as ações de gestão desenvolvidas para a promoção e o aprimoramento da governança, transparência e integridade pública no âmbito federal da educação.

Entre as instituições premiadas estão autarquias, empresas públicas, universidades e institutos federais. A premiação ocorrerá na abertura do 1º Seminário Anual de Controle Interno do MEC.

Segundo o MEC, 77 inscrições foram registradas para a premiação. Destas, foram selecionados 34 finalistas de todas as regiões do país. O concurso abrangeu todas as unidades e secretarias do ministério, bem como as suas entidades vinculadas

“As vencedoras foram as duas melhores práticas em cada uma das seis categorias: Aprimoramento da Integridade Pública; Aprimoramento da Transparência Ativa e Passiva e da Participação Social na Gestão Pública; Fortalecimento da Gestão de Riscos e dos Controles Internos; Aprimoramento da Atividade Correcional e de Aplicação da Lei Anticorrupção; e Aprimoramento das Atividades de Auditoria Interna”, informou o ministério.

A lista completa com os ganhadores de cada categoria pode ser acessada no site do MEC.

