SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A greve dos metroviários, da CPTM e da Sabesp, chegará ao fim na noite desta terça-feira (28).

Assim, o horário previsto para o fim da paralisação é às 23h59 desta terça-feira (28). A confirmação do prazo foi do presidente do Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente), José Antonio Faggian, durante coletiva de imprensa dos sindicatos de metroviários, ferroviários, trabalhadores da Sabesp e professores (Apeoesp).

"O nosso movimento é de 24 horas, então se estende até o final do dia desta terça, e temos ainda uma atividade às 15 horas na Alesp", explicou.

A presidente do sindicato dos metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, classificou como "assédio moral coletivo" o plano apresentado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para identificar os grevistas. O governador também disse que a paralisação não impedirá o governo de continuar o plano de privatizações.

O Metrô e a CPTM estão parcialmente afetados pela paralisação. Confira quais linhas estão funcionando clicando aqui. O rodízio de veículos foi suspenso e a prefeitura decretou ponto facultativo.

O QUE A JUSTIÇA DETERMINOU

O Tribunal Regional do Trabalho determinou que 80% dos funcionários do Metrô e 85% da CPTM devem trabalhar durante horário de pico. Fora do horário de pico, 60% dos funcionários das duas empresas devem continuar em seus postos de trabalho, informou a mesma decisão, publicada ontem.

A multa diária para o sindicato dos metroviários em caso de não cumprimento da decisão é de R$ 700 mil; para o da CPTM, a multa é de R$ 600 ml. O horário de pico compreende o período entre das 4h às 10h e 16h às 21h.