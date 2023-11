SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher que denunciou que o motorista da creche em que a filha estudava, em Maceió (AL), aliciou a criança para enviar fotos dela nua afirmou que a menina gravou os vídeos quando ela saía do banho e estava distraída.

Laiane Dias disse que a filha, de 7 anos, enviou um vídeo dela totalmente despida ao motorista quando saía do banho. A gravação, segundo relato da mãe à TV Gazeta (afiliada da TV Globo), foi por apenas dois segundos, já que a genitora estava de frente para a criança.

"Ela, com medo que eu visse, gravou muito rápido. Eu estava entretida mandando mensagem para uma amiga, já estava atrasada para o meu horário do curso."

O outro vídeo registrado pela criança e enviado ao homem ocorreu no momento em que a mãe estava de costas enquanto procurava algo dentro do guarda-roupa. Este segundo vídeo teria 23 segundos, de acordo com Laiane.

A mãe da criança afirmou que a menina enviou o vídeo e, "em segundos", o motorista visualizou o conteúdo. Ela disse que o homem "já estava na espera" pelos vídeos. Agora, a mãe da menina disse esperar que a justiça seja feita e que o homem seja preso.

A DENÚNCIA

Laiane Dias disse que o motorista parecia ser um "homem de bem", mas conseguiu convencer a criança para enviar fotos dela em troca dos doces. "Ele trabalhou muito para conseguir a confiança dela durante esse tempo. Depois de enviado, ele induziu para que ela apagasse e ainda me elogiou. Nojo! Mas, ela apagou da conversa, e não da galeria", escreveu em publicação nas redes sociais no sábado (25).

Em uma das mensagens compartilhadas pela mãe, o suspeito pede para que a criança apague as fotos. "Apaga do seu celular, eu já vi aqui, viu? Ela é muito linda", teria escrito o motorista.

Laiane diz que teve que "intimidar muito" para que a filha revelasse o segredo. Segundo a mãe, havia dois vídeos dela no celular da criança.

Após a publicação, ela afirma que outras mães a procuraram para denunciar o motorista. Em um dos casos, ele teria pedido para a criança sentar em seu colo. "Teve outro episódio com a filha da moça que trabalha com a minha cunhada. Ele mandou ela sentar no colo dele no carro. Se tivesse sentindo algo duro, era a marcha", diz Laiane.

À reportagem, a Polícia Civil de Alagoas informou que o boletim de ocorrência do caso foi registrado no dia 23 de novembro. Os investigadores já colheram o depoimento da vítima e de outras testemunhas e recolheram o material audiovisual apresentado. Até o momento, ninguém foi preso.