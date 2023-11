SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar de Cuiabá (MT) matou um suspeito, de 20 anos, que teria invadido e roubado a casa dele com a ajuda de outro homem.

O militar teria encontrado com os suspeitos enquanto eles deixavam a casa. A Polícia Militar informou que o policial atirou para se proteger, já que os homens estariam armados.

O jovem morreu no local, enquanto o outro suspeito conseguiu fugir.

Os dois homens teriam feito a família do policial refém e roubado dinheiro, joias e uma arma do sogro do militar.

A Polícia Militar ainda informou que foram recuperados relógios, dinheiro e uma pistola. Também foi encontrada uma espingarda no carro dos suspeitos.