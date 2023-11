BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Saúde de São João del Rei, no Campo das Vertentes, a 190 km de Belo Horizonte, encerrou a investigação para apurar o que causou a morte de três crianças atendidas na rede de saúde da cidade. As apurações foram encerradas em 16 de novembro.

A pasta, em comunicado, afirma que não conseguiu definir o que provocou os óbitos.

A suspeita inicial era que as mortes ocorreram por conta da bactéria streptococcus, que causa sintomas como febre e dor de garganta, e é de fácil tratamento.

Duas das crianças que morreram tinham dez anos e uma, 3. As mortes ocorreram em 24 de setembro, 8 e 23 de outubro.

A investigação, que ouviu profissionais e analisou procedimentos, era a última oportunidade para que a causa fosse identificada.

Exames de laboratório feitos em São João del Rei, Belo Horizonte e no Maranhão, onde uma das crianças estava morreu, foram inconclusivos.

O comunicado da secretaria municipal diz que as mortes foram por sepsemia (infecção generalizada), mas não aponta o que provocou a condição.

"Com os resultados disponíveis não foi possível definir o microorganismo responsável por cada um dos óbitos, nem afirmar que todos os óbitos tenham sido causados pelo mesmo agente infeccioso das crianças (...), diz o texto.

O comunicado afirma que a pasta segue atualizando protocolos.

"O trabalho da Secretaria Municipal de Saúde continuará concentrado na atualização constante dos profissionais em relação aos protocolos que orientam quanto aos sinais e sintomas de alarme e consequentemente informação à população, para que não haja mais fatalidades como as que ocorreram no município", afirma o posicionamento.

"É tudo muito triste, doloroso e um descaso"

Deise Melo, mãe de Kamila de Melo Silveira, 10, uma das crianças mortas, afirma que saber o motivo do óbito da filha não diminuiria a dor, mas traria um entendimento do que aconteceu.

"É tudo muito triste, muito doloroso. Agora piorou porque a gente tava na expectativa de saber de fato o que levou minha filha a ter uma infecção generalizada", diz. "Achei um absurdo. Um descaso com a família", acrescenta a mãe.

A morte das crianças e a suspeita de que a causa seria a bactéria streptococcus chegou a paralisar as aulas em escolas públicas do município e em cidades próximas. Houve ainda desinfecção de estabelecimentos de ensino e veículos utilizados no transporte dos alunos.