SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente da Força Nacional foi assassinado na noite desta terça-feira (28) na Vila Valqueire, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele teria sido atingido ao tentar intervir em uma briga entre duas pessoas na vizinhança da casa onde morava.

O agente chegou a ser socorrido e foi levado ao Hospital da Aeronáutica do Campo dos Afonsos, também na zona oeste. Imagens feitas por vizinhos mostram a vítima sendo carregada depois de ser atingida.

O autor dos disparos não foi localizado. Equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar, em Jacarepaguá, acompanham o caso.

Também nesta terça, dois agentes da Força Nacional afirmaram terem sido assaltados por traficantes em um dos acessos ao Complexo do Chapadão, na zona norte.

Eles teriam entrado por engano na comunidade ao seguirem orientações de um aplicativo de GPS.

Segundo os relatos, os criminosos levaram duas pistolas. As armas foram encontradas em um terreno durante uma operação emergencial da Polícia Militar. Ninguém foi preso.

A Força Nacional foi enviada ao Rio para reforçar a segurança. Os agentes estão no estado desde o dia 17 de outubro, por determinação do Ministério da Justiça, a pedido do governador Cláudio Castro (PL).