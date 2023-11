- TV Brasil comemora 50 anos de carreira de Alcione com especial inédito

Em comemoração aos 50 anos de carreira da cantora Alcione, a TV Brasil exibe nesta quinta-feira (30), às 23h, o especial inédito Marrom, O Musical. Visto por mais de 25 mil pessoas em sua estreia nacional na capital paulista, a super produção teatral foi transmitida pela emissora pública em apresentação na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e integra a programação do mês da Consciência Negra no canal.

Com texto e direção de Miguel Falabella, o espetáculo traz 23 atores e atrizes em cena e mostra a vida de Alcione em momentos emblemáticos. Filha de Filipa e João Carlos, a artista no passado, era uma menina no meio de nove irmãos. A peça revela as diversas versões da homenageada: menina, mulher, uma loba, filha amorosa, musicista apaixonada, perseguidora de sonhos.

Falar de Alcione é impossível sem destacar suas raízes no Maranhão - terra amada e tão cantada pela Marrom. O que se vê no palco é a história do bumba meu boi revisitada, entremeada com a trajetória dessa maranhense em um enredo triste que acaba em festa.

Do Maranhão também vieram quatro artistas para integrar o elenco. Além disso, boa parte dos mais de 300 figurinos foi bordada em São Luís, na Cooperativa Cuxá, em parceria socio-cultural promovida pelo Instituto Humanitas360.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Especial Marrom, O Musical - quinta-feira, dia 30/11, às 23h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais:

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Tags:

50 anos de carreira | Alcione | especial inédito Marrom | Geral | teatro musical | TV Brasil