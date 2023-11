BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Sete homens foram mortos pela polícia de Sergipe durante operação realizada na manhã desta quarta (29) em Cristinápolis, no sul do estado, a 115 km de Aracaju. Duas pessoas foram presas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, os homens eram suspeitos de integrar uma associação criminosa e morreram em confronto como os policiais.

A operação teve a participação de cem agentes da Polícia Civil e de unidades especializadas da Polícia Militar. Também foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão.

Um dos mandados foi cumprido no Copemcan (Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto), na região metropolitana da capital, onde um preso é suspeito de chefiar a associação criminosa de dentro do complexo.

Segundo a investigação, os integrantes da associação criminosa são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e assaltos em Cristinápolis e outras cidades da região.

A apuração aponta que há indícios de participação do grupo em um homicídio e cinco tentativas de homicídio ocorridos entre agosto e novembro de 2023 em Cristinápolis, em casos de disputa por pontos de venda de drogas.

De acordo com a Secretaria da Segurança, as apurações começaram a partir de denúncia anônima que apontava o homem preso como líder do grupo alvo da operação.

O suspeito, segundo a pasta, está preso por latrocínio. A vítima do crime, ocorrido há cerca de seis anos, foi o policial militar Nabal Gomes Menezes.