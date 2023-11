BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que irá apurar as circunstâncias da morte do policial da Força Nacional que foi assassinado na noite desta terça-feira (28) na Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a pasta, Edmar Felipe Alves dos Santos era da Polícia Militar de Alagoas e estava de folga quando foi morto ao tentar interceder em uma briga de casal que ocorria próximo ao local onde estava hospedado. O autor dos disparos fugiu.

"As autoridades competentes já investigam o caso, e a Força Nacional tem prestado todo o apoio relacionado a essa triste fatalidade", disse a pasta.

"Neste momento de dor e consternação, nossos sentimentos também vão para a família e amigos do PM Edmar Felipe Alves dos Santos, bem como para a Polícia Militar de Alagoas, que perde um dos seus quadros pelo devotamento à sua função policial, mesmo não estando em serviço", acrescentou, em nota.

Também nesta terça, dois agentes da Força Nacional afirmaram terem sido assaltados por traficantes em um dos acessos ao Complexo do Chapadão, na zona norte.

Eles teriam entrado por engano na comunidade ao seguirem orientações de um aplicativo de GPS.

Segundo os relatos, os criminosos levaram duas pistolas. As armas foram encontradas depois em um terreno durante uma operação emergencial da Polícia Militar. Ninguém foi preso.

A Força Nacional foi enviada pelo Ministério da Justiça ao Rio para reforçar a segurança. Os agentes estão no estado desde o dia 17 de outubro a pedido do governador Cláudio Castro (PL).