SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 67 anos, em situação de rua, foi morto no CAEI (Centro de Acolhida Especial para Idosos) de Casa Verde, zona norte de São Paulo, abrigo mantido pela prefeitura.

O homem foi morto na segunda-feira (27) por um colega de abrigo, de 71 anos, informou a SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social). Esse outro idoso fazia acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial Adulto.

O autor do crime foi preso em flagrante após a equipe do abrigo acionar a polícia. "Ele não possui histórico de violência, tampouco qualquer registro prévio de conflito com a vítima", afirmou a secretaria.

O idoso foi morto após ser atingido por um extintor de incêndio, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Uma equipe do Samu foi ao local e confirmou a morte.

A vítima possuía cadastro na rede socioassistencial desde outubro de 2013, e preenchia uma vaga no abrigo desde setembro de 2019. Já o autor do crime tem cadastro desde agosto de 2018, com vaga no CAEI de Casa Verde desde então.