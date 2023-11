SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, que realiza o vestibular de entrada na USP (Universidade de São Paulo), divulgou na tarde desta quarta-feira (29) as notas de corte da primeira fase do Vestibular 2024 e, como já é tradição, as carreiras de medicina em São Paulo e em Ribeirão Preto tiveram maior nota em ampla concorrência, com 79 pontos cada.

Na sequência, aparece outro curso de medicina, mas de Bauru, com 77 pontos. Na quarta posição ficou a carreira de engenharia aeronáutica em São Carlos, com 73 pontos, seguida de psicologia e relações internacionais, ambas em São Paulo, com 69 pontos cada.

Neste ano, a relação candidato/vaga divulgado para a primeira fase em medicina para o campus de São Paulo era de 117,7; para o de Ribeirão Preto, 86,6, e para o de Bauru, 78,2.

A lista completa das notas de corte podem ser conferidas no site da Fuvest.

Ao todo, 100.822 candidatos fizeram a prova da primeira fase e outros 9.582 faltaram. A média de convocados em cada curso para a segunda fase foi de 3,52.

Do total de participantes, 72.938 foram candidatos de ampla concorrência, 20.249 de alunos de escola pública e 7.635 de candidatos de escola pública pretos, pardos e indígenas (PPI).

Segundo nota divulgada pela Fuvest, alguns candidatos foram desclassificados do vestibular por atos irregulares, como uso de imagens de terceiros na foto da inscrição do vestibular, impedindo a identificação facial na hora da prova, desrespeito ao aviso de término de prova e porte de material de exame, que deveria ter sido devolvido, após o final da prova. Além disso, um candidato se ausentou do local de exame antes do tempo mínimo exigido (16h).

A lista de aprovados e os locais de prova devem ser divulgados na sexta-feira (1º).

Além do vestibular, a USP oferecerá 1.500 vagas pelo Enem e outras 1.500 pelo Provão Paulista, novo vestibular seriado, que será aplicado para todos os estudantes do ensino médio de escolas estaduais em São Paulo.