SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem ofendeu e deu socos em um policial civil em frente a uma delegacia em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, no último domingo (26).

O policial foi agredido por um homem que tinha ido ao local com a irmã para registrar um furto de celular, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois passam pela porta da delegacia discutindo e descem as escadas, em direção ao portão e à calçada.

O agressor pula as grades e vai para a rua, enquanto o policial abre o portão e corre atrás dele. O agente tentava conter o suspeito, segundo a SSP.

Um dos golpes acerta o rosto do policial, que cai no asfalto. Na sequência, o rapaz continuou dando diversos socos na cabeça do agente ainda caído.

A agressão parou quando outras pessoas que passavam pela rua se aproximaram. O policial foi socorrido ao hospital da região.

O suspeito se apresentou na delegacia após o ocorrido para prestar esclarecimentos, de acordo com a SSP. O caso foi registrado como lesão corporal, resistência, desobediência e desacato. A investigação está em andamento.