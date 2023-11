SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de uma árvore de grande porte por volta das 19h30 desta quarta-feira (29) atingiu dois carros na rua Ásia, zona oeste de São Paulo.

Chovia fraco no momento da queda, mas Celso Morelli, 78, morador em uma casa vizinha de onde árvore estava plantada, ela estava pesada por causa do acúmulo de água da chuva dos últimos dias.

Um dos carros atingidos foi o Fiat Uno de Vitória Gonçalves, 24, enteada de Morelli. O veículo, disse ele, não tinha seguro e a família pretende acionar a prefeitura para cobrir os prejuízos, pois a árvore foi podada recentemente e a suspeita é que a poda tenha sido irregular.

"Foi a quarta árvore que caiu nessa rua em poucos anos", disse o morador.

A professora e confeiteira Deborah Camargo de Campos Alves, 52, mora em uma rua próxima, mas como não havia onde estacionar quando chegou em casa no meio da tarde, achou uma vaga na rua Ásia e resolveu deixar o seu Citröen Xsara Picasso ali para buscar depois.

"Ouvi um estrondo em casa e de repente acabou a luz", disse. "Em seguida meu marido chegou e disse que havia caído uma árvore na rua de trás, era em cima do nosso carro", afirmou.

O veículo tem seguro, mas a professora disse que iria falar com sua advogada para saber como pode ser ressarcida pela prefeitura.

Às 21h40 ela ainda não sabia o estrago provocado no carro, porque ele estava escondido, totalmente coberto pela folhagem da árvore --a Defesa Civil, que estava no local, esperava pela desenergização do lugar para começar a remover a planta.

Questionada sobre a queda da árvore, a gestão Ricardo Nunes (MDB) não respondeu até a publicação desta reportagem.

A chuva desta quarta-feira provocou alagamentos na zona leste de São Paulo, no Ipiranga (zona sul) e em cidades vizinhas, como Santo André e São Bernardo do Campo.

Em São Mateus, na zona leste, choveu 30 mm nesta quarta-feira, segundo o (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, que colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos entre 14h40 e 15h22.

O córrego do Oratório, em Sapopemba, também na zona leste, transbordou de acordo com o CGE.

Às 15h37 foi reportada uma rajada de vento de 44 km/h no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital.

Segundo a Aena, concessionária que administra Congonhas, quatro voos foram cancelados na tarde desta quarta por causa de condições meteorológicas.

Para esta quinta-feira (30) há novamente previsão de pancadas de chuva, a partir do meio da tarde. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve oscilar entre 19ºC e 26ºC na cidade.