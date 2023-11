SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança foi baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos na rua Santa Isabel, na Vila dos Pescadores, no município de Cubatão (SP).

A criança foi atingida ao passar pelo local onde ocorria a troca de tiros por volta das 17h25 desta quarta-feira (29). Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), a criança tem "aparentemente 6 anos".

No momento, policiais militares estavam no interior da Vila dos Pescadores para tentar achar barcos roubados em uma marina no bairro de Ilha de Caraguatá. Os agentes alegam que foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram.

A criança foi socorrida e levada a um hospital da região, onde permaneceu internada. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada pelo 2º DP (Distrito Policial) de Cubatão, que solicitou perícia ao local.

"Todas as circunstâncias são apuradas pelas Polícias Civil e Militar", informou a SSP-SP.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, moradores reclamam que os agentes "entraram atirando" na comunidade enquanto crianças saíam da escola.