SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um professor universitário foi morto na tarde desta quarta-feira (29) no Jardim Mirante, zona sul de São Paulo, em uma tentativa de assalto.

Nilson Salvetti, de 66 anos, foi baleado enquanto esperava por um carro de aplicativo com uma amiga na rua Vitalina Grassman, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) com base no boletim de ocorrência.

Eles foram abordados por três homens armados, que anunciaram o assalto visando o carro. A SSP não detalhou o que foi levado de Salvetti e de sua amiga na ação.

Nilson Salvetti chegou a ser socorrido para o Hospital Campo Limpo, mas não sobreviveu. A amiga que o acompanhava não se feriu.

Após atirar na vítima, os três criminosos fugiram em direção à Avenida João Dias. O caso foi registrado como latrocínio no 11°DP, de Santo Amaro. Também foi solicitada a perícia no local e exames ao IML.

QUEM ERA A VÍTIMA

Salvetti era doutor em Informática e Gestão do Conhecimento e atuava como docente na Uninove, onde também coordenava cursos de informática. Ele também prestava serviços de consultoria em tecnologia.

A reportagem procurou a universidade e aguarda retorno.