SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maceió diante de risco de colapso de mina da Braskem, Exército considera improvável uma invasão da Guiana pela Venezuela, George Santos é expulso da Câmara dos EUA e outras notícias para começar este sábado (2).

MACEIÓ

Em alerta, moradores de Maceió protestam: 'Estamos sem dormir para prestar socorro ao outro'. Manifestantes cobram inclusão em mapa de risco por colapso de mina da Braskem, que se desloca a 1 cm por hora; OUTRO LADO: empresa diz que realocou moradores e monitora a região.

Braskem faz 'exploração predadora e gananciosa', diz prefeito.

AMÉRICA LATINA

Exército considera improvável Venezuela invadir Guiana, mas fronteira é reforçada. Situação em Pacaraima (RR) é considerada de 'dissuasão'; eventual ofensiva por terra teria de passar pelo Brasil.

Corte de Haia diz que Venezuela não deve agir para 'modificar situação' de Essequibo.

DINO

Dino deve ser 5º negro na história do STF, mas compromisso com pautas raciais é incógnita. Ministro mudou autodeclaração de branco, em 2014, para pardo, nas eleições de 2018, quando foi eleito governador do Maranhão.

INSS

Governo Lula vai pagar precatórios atrasados do INSS até 31 de dezembro após decisão do STF. Justiça Federal afirma que os valores estarão disponíveis para saque dos credores em janeiro de 2024.

COP28

Lula cobra cumprimento de acordos na COP28 um dia após sinalizar entrada em bloco petroleiro. Em dois discursos, presidente critica o uso de dinheiro em guerras, mas não no combate às mudanças climáticas.

CONGRESSO NACIONAL

Fufuca leva ao Esporte nomes que atuaram na Educação e na Codevasf sob Bolsonaro. Escolhas para o ministério incluem ex-aliado de Abraham Weintraub, uma ex-candidata do PSL e tem disputa entre ídolos de Fla e Flu.

STF

Revisão da vida toda voltará ao plenário do STF e julgamento é adiado de novo. Caso deverá ser apreciado pelo plenário presencial; veja como votaram sete ministros.

ESTADOS UNIDOS

George Santos é 1º deputado expulso da Câmara dos EUA em 20 anos. Deputado filho de brasileiros acumula acusações de fraude e suspeitas de desvio de dinheiro até para pagar OnlyFans.

CONCURSO

Concurso para promotor em SP reprova 98% dos candidatos antes da última etapa. Vagas para a carreira abertas no estado podem não ser preenchidas.

COTIDIANO

Governo Tarcísio prevê instalação de pedágios no litoral de SP. Edital de concessão deve ser publicado na próxima semana; Prefeituras e organizações civis tentam barrar projeto.

BANCO CENTRAL

Golpe dos Valores a Receber do Banco Central faz vítimas na internet; veja como é e saiba fugir. Atenção: órgão não envia links ou emails nem entra em contato para falar sobre dinheiro esquecido em bancos.

ANVISA

Anvisa sugere manter proibição de cigarros eletrônicos e aprova consulta pública. Não há evidência de redução de danos a fumantes ou queda no contrabando com liberação da venda, diz agência.

TELEVISÃO

Ex-repórter da Globo, Luiz Carlos Azenha processa Record e pede R$ 2,6 milhões. Jornalista atuou na emissora de Edir Macedo por 14 anos e foi um de seus principais repórteres até o ano passado.