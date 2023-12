BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu neste domingo (3) uma das principais lideranças do crime organizado do estado do Rio de Janeiro. Luis Paulo Gomes Jardim, conhecido como Paulinho Madureira, estava foragido.

Madureira foi capturado no bairro Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos, após trabalho de inteligência da polícia.

Ele comandava o tráfico em diversas comunidades de Niterói e de São Gonçalo. Entre elas, Buraco do Boi, Lodial, Lindo Parque, Cerâmica, Buraco Quente do Galo Branco e Morro da Torre.

Além do tráfico de drogas, o acusado tem antecedentes criminais como homicídio, roubo, receptação e organização criminosa.

A prisão foi feita pelos agentes da 79ª Delegacia Policial (Jurujuba) e da 72ª (Mutua), coordenados pelo Delegado de Polícia Marcus Vinicius Lopez Montes e Tulio Pelosi. O trabalho de inteligência durou 25 dias.