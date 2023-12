SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bar na região central São Paulo foi vandalizado neste domingo (03) após um grupo tentar realizar um assalto em frente ao local.

O Bar Brahma passou por uma confusão na tarde de ontem. O local fica localizado na esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João e é um dos bares mais famosos da cidade.

A Polícia Militar foi acionada sobre uma ocorrência de agressão. Um grupo tentou assaltar um cliente em frente ao bar, o que gerou um ataque logo em seguida, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O cliente reagiu e o suspeito foi detido por pessoas que estavam na rua. Outras pessoas que estavam envolvidas na tentativa de roubo atiraram objetos contra o bar e quebraram os vidros de um carro que estava próximo.

A assessoria do Bar Brahma contou à reportagem que ninguém saiu ferido. O ataque teria acontecido do lado de fora do local.

Até a manhã desta segunda (4), o boletim de ocorrência ainda não havia sido registrado. Policias civis foram até o estabelecimento solicitar as imagens de segurança e orientar os proprietários a fazerem registrado do que ocorreu.