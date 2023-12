SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi agredido e ficou desacordado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, no sábado (2). Ele tentava ajudar uma mulher que havia sido assaltada no local instantes antes e foi atacado pelos suspeitos.

A movimentação começou quando os suspeitos perseguiram uma senhora que passava pela calçada carregando sacolas. Cerca de cinco rapazes a rodeavam. Ela correu para tentar fugir, mas foi alcançada e teve seus itens levados.

Próximo ao local onde a mulher foi encurralada, surgiu um homem para tentar defendê-la. Ele vestia camiseta branca e bermuda azul. Em seguida, outras pessoas do bando se juntaram ao ataque ao homem. Após ser golpeado, ele caiu em um vaso de plantas.

Após se levantar, o homem ainda levou chutes, foi empurrado e caiu desacordado no chão. O bando se reuniu em volta dele para checar bolsos e tomar pertences, e logo saiu correndo.

Durante um patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar se deparou com a vítima no chão e a socorreu. O homem foi encaminhado para a UPA da região, já fez exame de corpo de delito e passa bem, segundo TV.

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES

O homem agredido registrou a ocorrência e prestou depoimento na delegacia, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O caso pode ser tipificado como dolo eventual de latrocínio, pois os assaltantes cometeram um roubo e assumiram o risco de matar a vítima ao derrubá-la de cabeça no chão, disse o delegado Aldrin Rocha ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

A Delegacia de Ipanema informou que iniciou a investigação assim que tomou conhecimento do ocorrido e busca outras imagens que possam ajudar a identificar os assaltantes e possíveis testemunhas.