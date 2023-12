RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 14 anos foi baleada no coração durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares no morro do Avião, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no sábado (2). Um suspeito foi encontrado morto e um outro foi preso com uma arma. O corpo de Milene Cristovam foi encontrado perto da localidade.

Policiais envolvidos na ocorrência prestaram depoimento nesta segunda (4) e tiveram as armas apreendidas para perícia. Segundo a Polícia Militar, houve um confronto entre milicianos e traficante no morro do Avião, e agentes intervieram.

Em nota, a corporação afirma que "uma jovem ferida por disparos de arma de fogo foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu". Imagens mostram um policial a carregando pelos braços, enquanto um mulher segura as pernas dentro da emergência.

Durante o enterro, a mãe da jovem, Michele Cristovam acusou um policial do serviço reservado da corporação de ter feito o disparo. "Falaram que foi o policial da P2 [serviço reservado] que atirou, as câmeras já mostraram a cara dele. Por que eles saíram atirando assim, cheio de gente na rua? Minha filha tomou um tiro que foi direto no coração, minha filha não teve nem chance de sobreviver, meu Deus", disse.

Segundo a corporação, um procedimento foi instaurado pela corregedoria da Polícia Militar para "averiguar a conjuntura" da ação policial.

A jornalistas no IML (Insituto Médico Legal), parentes do jovem encontrado morto afirmaram que o agente integrava a milícia da região e cobrava taxas de comerciantes. Com a chegada de policiais, ele teria corrido para o morro do Avião, área do tráfico, iniciando um tiroteio.

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Segundo a ONG Rio de Paz, com a morte da jovem, esse é o 13º de caso de vítimas de até 14 anos mortas por armas de fogo, a maioria por bala perdida, em 2023.