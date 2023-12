SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma loja de roupas pegou fogo na manhã desta terça-feira (5) no centro de Limeira, no interior de São Paulo.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja na rua Senador Vergueiro por volta das 9h30. Uma fumaça espessa se espalhou pelo centro de Limeira.

O fogo começou no estoque da loja, que fica no piso superior do prédio, informou o gerente Emerson Jacynto. Ele foi alertado por funcionários e tentou controlar as chamas com um extintor, mas o fogo se alastrou rapidamente.

Os 12 funcionários da loja e clientes conseguiram sair em segurança. A Defesa Civil precisou desocupar as lojas vizinhas, que estão fechadas.

Todo o estoque foi destruído. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

O fogo já está controlado, informou o Corpo de Bombeiros. O coordenador da Defesa Civil, Anderson Martins, diz que a estrutura do prédio será verificada após a fase de rescaldo.