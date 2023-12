SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lideranças indígenas que participam da COP28, conferência do clima da ONU, em Dubai, organizaram uma marcha na manhã desta terça-feira (5). Com uma fila de mulheres à frente, o grupo entrou unido no centro de eventos que sedia a cúpula nos Emirados Árabes.

A ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e a presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana, fizeram parte do ato simbólico. Desde o domingo (3), Sonia é a chefe da delegação brasileira na COP28.

O posto será entregue à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) nesta quarta (6). Marina deixou Dubai por alguns dias para acompanhar o presidente Lula (PT) em viagem à Alemanha.

Esta é a primeira vez que uma liderança indígena representa o governo brasileiro numa conferência do clima. O grupo que marchou na entrada da COP28 nesta manhã também afirma que esta é a maior comitiva indígena já organizada.

A necessidade de incluir indígenas nos debates e financiamentos climáticos mais importantes será lembrada por integrantes da marcha em eventos ao longo desta terça.

Uma das agendas das lideranças na COP28 é o lançamento de uma bancada voltada a pautas ambientais e indígenas, a chamada Bancada do Planeta. A ideia é unir membros do Congresso brasileiro e de outros países.

No Brasil, a iniciativa é encabeçada pela deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), que também esteve na caminhada nesta manhã.

Segundo Xakriabá, a bancada já conta com 23 nomes e tem a meta de chegar a 200 até a COP30, que será realizada em Belém, no Brasil.