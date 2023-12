SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado na noite desta terça-feira (5) dentro da carceragem do 8º DP (Brás/Belém), na zona leste de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Civil, ele seria um suspeito que tentou pegar a arma de um carcereiro.

Ainda não se sabe se o tiro foi acidental. O homem baleado foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital do Tatuapé, mas morreu no local.

Em nota, polícia afirma que o 8º DP vai abrir um inquérito policial para apurar o caso e que a ocorrência está em andamento pelo distrito.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Corregedoria da Polícia Civil foi acionada após o episódio. Policiais militares foram até a delegacia prestar apoio durante a ocorrência.

Durante a troca de tiros, o local estava com poucas pessoas, que relataram ter ouvido os tiros e gritos.

No início de novembro, um homem de 77 anos foi morto por um policial militar nas dependências de uma delegacia na rua Tiburcio de Sousa, zona leste de São Paulo, no 50º DP (Itaim Paulista). A vítima foi identificada como João Batista Medeiros.

Segundo o boletim de ocorrência, Medeiros se aproximou de um dos policiais que estavam do lado de fora da delegacia, disse que estava cansado e mostrou um faca. Ainda de acordo com o documento, o PM pediu ajuda para dois policiais civis que estavam no local.

Segundo eles, Medeiros disse que queria morrer, ameaçou policiais e correu para cima de um policial. Houve disparos de tiros e um pegou no abdômen de Medeiros, que foi levado para o hospital.