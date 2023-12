SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas ficaram feridas após um incêndio consumir duas barracas na tradicional feira de Natal realizada anualmente na Alexanderplatz, a praça mais famosa de Berlim, capital da Alemanha.

O incêndio começou na noite desta terça-feira (5), em uma das cem barracas de madeira que comercializam artigos natalinos. Rapidamente, o fogo espalhou-se para uma segunda barraca, aterrorizando os turistas que frequentavam a feira Christmas Market no momento do incidente.

Vídeos feitos por visitantes e postados nas redes sociais mostram imagens do incêndio, de diversos ângulos, e também registram momentos de pânico das pessoas presentes.

Os bombeiros foram chamados e, enquanto tentavam apagar o incêndio nas barracas, dois pequenos botijões de gás explodiram, assustando ainda mais os frequentadores e comerciantes.

Após chegarem ao local, os serviços de emergência isolaram a área e desligaram a eletricidade. A polícia agora está investigando a causa do incêndio.

Duas pessoas sofreram ferimentos leves ?uma delas era um funcionário do mercado que tentou extinguir as chamas; e a outra era um visitante que se intoxicou após inalar a fumaça do incêndio.

A Christmas Market na Alexanderplatz é um dos eventos mais movimentados de Berlim. Em mais de 100 barracas, os vendedores vendem artesanato tradicional e decorações de Natal, além de joias e objetos diversos. Comidas típicas, como salsichas bratwurst, pão de gengibre e vinho quente também são vendidas no local.

O espaço conta ainda com diversas atrações, como pista de patinação e brinquedos de parque de diversões, como roda-gigante e carrossel.